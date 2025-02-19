Російський військовий літак зафіксували біля Альски США: деталі

18 лютого 2025 року Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило та відстежило російські військові літаки, що діяли у розпізнавальній зоні протиповітряної оборони Аляски. Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі й не входили до американського чи канадського суверенного повітряного простору.

Про це повідомило NORAD.

"Ця російська активність в Аляскинській ППО відбувається регулярно і не розглядається як загроза", - зауважили у NORAD.

Як відзначається у повідомленні, зона ППО починається там, де закінчується суверенний повітряний простір. Вона є певною ділянкою міжнародного повітряного простору, яка потребує негайної ідентифікації всіх повітряних суден на користь національної безпеки. Для цього NORAD використовує багаторівневу оборонну мережу супутників, наземних та бортових радарів та винищувачів.

"NORAD залишається готовим використовувати низку варіантів реагування для захисту Північної Америки", - завершили у Командуванні.

Раніше через масовану атаку у Росії на Україну 11 лютого у Польщі були вжиті заходи, спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях. Зокрема, підіймалися винищувачі.

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