Ворог просунувся на Донеччині: оновлена карта DeepState

З'явилася оновлена карта бойових дій. Є успіхи ЗСУ та просування ворога на Донеччині.

Про це повідомляє DeepState.

Ситуація на Донеччині

Як зазначається, Сили Оборони відкинули ворога біля Малинівки. Своєю чергою, ворог окупував Дачне, Зеленівку, а також просунувся біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному.

"Завдяки діям 6 БСП 12 БрСпП "Азов" росіян було відкинуто від траси Покровськ-Костянтинівка. Очікуйте офіційної інформації", – заінтригували осінтери.

Детальніше про ситуацію на фронті – на карті.

Раніше йшлося про те, що загарбники проводять постійні атаки на позиції сил оборони на Лиманському напрямку, тому ситуація лишається стабільно важкою.

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