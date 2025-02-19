Враг продвинулся на Донбассе: обновленная карта DeepState

Появилась обновленная карта боевых действий. Есть успехи ВСУ и продвижение врага в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

Ситуация в Донецкой области

Как отмечается, Силы Обороны отвергли врага у Малиновки. В свою очередь, враг оккупировал Дачное, Зеленовку, а также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещиевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном.

"Благодаря действиям 6 БСП 12 БрСоП "Азов" россиян был отброшен от трассы Покровск-Константиновка. Ожидайте официальную информацию", — заинтриговали осинтеры.

Детальнее о ситуации на фронте – на карте.

Ранее говорилось, что захватчики проводят постоянные атаки на позиции сил обороны на Лиманском направлении, поэтому ситуация остается стабильно тяжелой.

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