Курка "Топкапи": оригінальний рецепт турецької кухні

Це вишуканий рецепт, про який розповіли на сторінці fatmagulkitchen, у якому куряче м'ясо наповнюється ароматною начинкою з рису, смородини та кедрових горіхів, а потім запікається до золотистої скоринки. У результаті ви отримаєте ніжну, соковиту курку з багатим, східним смаком.

Інгредієнти Курячі стегна без шкіри та кісток 4 шт. Рис 1 склянка Смородина 2 ст. л Кедрові горіхи 2 ст. л Цибуля 1 шт. Сіль Чорний перець Кмин Оливкова олія Вершкове масло Томатна паста 1 ч. л

Приготування

Спочатку замаринуйте куряче м'ясо. Для цього змішайте оливкову олію з червоним перцем (за бажанням) та ретельно натріть курячі шматочки. Відкладіть їх убік, щоб вони добре просочилися спеціями. У пательні розігрійте трохи вершкового масла та підсмажте подрібнену цибулю до золотистого кольору. Додайте кедрові горіхи та обсмажуйте їх кілька хвилин, поки вони не набудуть приємного аромату. Потім всипте рис, смородину, кмин, чорний перець і сіль. Перемішайте все та обсмажте ще кілька хвилин, щоб рис ввібрав аромати. Додайте трохи води (близько пів склянки) та тушкуйте начинку до напівготовності. Розкладіть курячі стегна у глибоку миску так, щоб краї трохи звисали. Всередину кожного шматка покладіть підготовлений рис із приправами та горіхами. Потім загорніть краї курки всередину, формуючи невеликі "конвертики". Викладіть фаршировані шматочки у скляну чи керамічну форму для запікання. В окремій чашці розведіть томатну пасту невеликою кількістю води та змастіть нею краї курки, щоб надати страві насиченішого смаку та апетитного вигляду. Накрийте форму папером для випікання та запікайте за температури 200°C протягом 30 хв. Після цього зніміть папір і залиште запікатися ще на 30 хв, щоб курка набула рум'яної скоринки.

Готову страву можна подавати гарячою, прикрасивши свіжою зеленню чи шматочками лимона для легкого цитрусового акценту. Курка "Топкапи" чудово поєднується з йогуртовим соусом або традиційними турецькими салатами.

Насолоджуйтеся вишуканим смаком справжньої турецької кухні у себе вдома.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати качине магре на яблучній подушці з ягідним соусом.

Читайте також: