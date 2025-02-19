Курка "Топкапи": оригінальний рецепт турецької кухні

Турецька кухня славиться своєю різноманітністю смаків і ароматів, а курка "Топкапи" є справжньою гастрономічною перлиною, яку варто спробувати приготувати вдома.
Це вишуканий рецепт, про який розповіли на сторінці fatmagulkitchen, у якому куряче м'ясо наповнюється ароматною начинкою з рису, смородини та кедрових горіхів, а потім запікається до золотистої скоринки. У результаті ви отримаєте ніжну, соковиту курку з багатим, східним смаком.
Інгредієнти
- Курячі стегна без шкіри та кісток
- 4 шт.
- Рис
- 1 склянка
- Смородина
- 2 ст. л
- Кедрові горіхи
- 2 ст. л
- Цибуля
- 1 шт.
- Сіль
- Чорний перець
- Кмин
- Оливкова олія
- Вершкове масло
- Томатна паста
- 1 ч. л
Приготування
- Спочатку замаринуйте куряче м'ясо. Для цього змішайте оливкову олію з червоним перцем (за бажанням) та ретельно натріть курячі шматочки. Відкладіть їх убік, щоб вони добре просочилися спеціями.
- У пательні розігрійте трохи вершкового масла та підсмажте подрібнену цибулю до золотистого кольору.
- Додайте кедрові горіхи та обсмажуйте їх кілька хвилин, поки вони не набудуть приємного аромату.
- Потім всипте рис, смородину, кмин, чорний перець і сіль. Перемішайте все та обсмажте ще кілька хвилин, щоб рис ввібрав аромати. Додайте трохи води (близько пів склянки) та тушкуйте начинку до напівготовності.
- Розкладіть курячі стегна у глибоку миску так, щоб краї трохи звисали. Всередину кожного шматка покладіть підготовлений рис із приправами та горіхами. Потім загорніть краї курки всередину, формуючи невеликі "конвертики".
- Викладіть фаршировані шматочки у скляну чи керамічну форму для запікання. В окремій чашці розведіть томатну пасту невеликою кількістю води та змастіть нею краї курки, щоб надати страві насиченішого смаку та апетитного вигляду.
- Накрийте форму папером для випікання та запікайте за температури 200°C протягом 30 хв. Після цього зніміть папір і залиште запікатися ще на 30 хв, щоб курка набула рум'яної скоринки.
Готову страву можна подавати гарячою, прикрасивши свіжою зеленню чи шматочками лимона для легкого цитрусового акценту. Курка "Топкапи" чудово поєднується з йогуртовим соусом або традиційними турецькими салатами.
Насолоджуйтеся вишуканим смаком справжньої турецької кухні у себе вдома.
Смачного!
Ми також писали про те, як приготувати качине магре на яблучній подушці з ягідним соусом.
Читайте також:
- Рублені котлети під сиром у духовці: рецепт "лінивої" страви
- Курка по-каталонськи: рецепт соковитої мʼясної страви
- Індича гомілка з булгуром у рукаві: швидкий рецепт