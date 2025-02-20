Батальйон безпілотних систем "Рейд" збирає на ударний дрон

Батальйон працює на Запорізькому, Донецькому та Курському напрямках.

413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ збирає кошти на багаторазовий бомпер, БПАК "Perun X9". Завдяки ньому наші оборонці будуть ще системніше уражати техніку та особовий склад противника.

Зауважимо, що батальйон працює на Запорізькому, Донецькому та Курському напрямках. Ефективні бойові завдання виконують на різних ударних розвідувальних засобах. Від травня 2023-го до січня цього року приблизний обсяг фінансових збитків, завданих окупанту, становить $2 820 005 000. Було знищено 1588 цілей ворога.

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Карась Людмила Францівна

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