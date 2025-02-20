Якою буде погода в Україні 21 лютого: прогноз синоптикині

Завтра в Україні істотних опадів не буде. Вночі очікується -10-15 градусів, на сході -12-19 градусів. Протягом дня -1-6 градусів.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

"Така панує зараз одноманітна погода, що атмосфера вирішила завтра її розбавити сильним вітром на півдні України, де можливо до 15-20 метрів за секунду", – зауважує Діденко.

У Києві 21-го лютого без опадів. Вночі -10-12 градусів, вдень близько 5 градусів морозу.

"Строки потепління поки що незмінні з 25-го лютого!", – говорить синоптикині.

Раніше йшлося про те, що Україну накрила морозна погода. Вона буде утримуватися в регіонах практично до завершення тижня. Протягом цього часу зберігатиметься і сніговий покрив.

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