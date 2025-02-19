Морози не відступають: прогноз погоди в Україні на 20 лютого

В Україні триватимуть морози, місцями до -20°C. У частині регіонів можливий сніг, а на дорогах буде слизько.

В Україні тривають зимові морози. У четвер, 20 лютого, температура повітря залишатиметься низькою: вночі очікується -9…-15°C, на Лівобережжі ще холодніше – від -12 до -19°C, а на сході країни місцями до -20°C. Вдень ситуація трохи покращиться, але однаково залишиться морозною – від -1 до -6°C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, опади в Україні будуть нерівномірними. Вночі та вранці невеликий сніг очікується на заході та півночі країни. Вдень снігом засипле центральні області, а також Сумщину, Харківщину, Луганщину, Одещину, Миколаївщину та Херсонщину. Водночас у більшості інших регіонів країни істотних опадів не прогнозують.

Жителям Києва варто бути готовими до нічного снігу. Вночі у столиці температура впаде до -7…-9°C, а вдень трохи підніметься – до -3…-5°C. Однак істотних опадів вдень не передбачається.

На дорогах країни збережеться ожеледиця, тому водіям слід бути обережними. Попри морозну погоду, синоптики зазначають, що найближче потепління прогнозується від 25 лютого.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яка погода очікується навесні: прогноз на кожен місяць.