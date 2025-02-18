Україну накрив аномальний холод: де найнижча температура

Де буде найхолодніше та яких погодних сюрпризів очікувати від прийдешньої весни – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

В Україні вдарять морози до -15 градусів, піде сніг, а на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Синоптики вразили прогнозом погоди на поточний тиждень. Де буде найхолодніше та яких погодних сюрпризів очікувати від прийдешньої весни – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Рекордний мінус

Цієї зими звучали непоодинокі заяви синоптиків щодо аномально теплої погоди. А наразі настав час аномальних холодів — на поточному тижні очікуються температури на 5−8 градусів нижче за кліматичну норму.

Як повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич, така погода пов'язана з пануванням холодної повітряної маси арктичного походження та впливом області високого атмосферного тиску. Загалом опади очікуються незначними — часом спостерігатиметься випадання снігу. Стовпчики термометрів подекуди опустяться до -14 градусів, у деяких регіонах очікується сніг. Мінусові температури охоплять навіть південь країни. Такий прогноз оприлюднили в Укргідрометцентрі.

Отже, у вівторок, 18 лютого, мороз в Україні посилиться, але опадів не прогнозують. Удень у вівторок без опадів на всій території України, мороз від -1 до -4 градусів, на сході до -7. На Закарпатті 0...+2, на півдні до +1 градуса. Найхолодніше буде на Харківщині, де очікується до -16...-18 градусів. На решті територій вночі -11...-15 градусів, на Закарпатті -8...10 градусів, у південних областях від -5 до -9 градусів. У Києві у вівторок хмарно з проясненнями, без опадів, до -10 градусів, західний вітер 1-3 м/с. Удень хмарно з проясненнями, без опадів, -3…-1, вітер західний 3-8 м/с. У середу, 19 лютого, температурні показники значно не зміняться, однак у північно-західній і центральній частині України прогнозують невеликий сніг. Уночі без опадів, на Харківщині до -18 градусів, на сході до -15, на півдні до -7...-9 градусів, на решті територій до -10...-14 градусів. Удень у низці областей на півночі, заході та в центрі країни пройдет невеликий сніг, там від -1 до -4 градусів. На решті територій хмарно з проясненнями, без опадів, від +1 до -4 градусів морозу, на сході до -7. У Києві вночі в середу хмарно, без опадів, -7…-9, вітер західний 1-3 м/с. Удень хмарно, невеликий сніг, -3…-1 градус, вітер західний 3-8 м/с. За прогнозом Укргідрометцентра, морози в Україні протримаються увесь робочий тиждень – принаймні до суботи, 22 лютого. А за словами Наталки Діденко потепління потрібно чекати аж з наступного понеділка.

“Мажте руки кремом, носіть поки взуття впевнене, зробіть виручку маленьким кафе, закутуйте носа, бережіть горло і щоки, погодуйте вуличних тварин і птахів. Потепління в Україні орієнтовно – після 24 лютого”, – каже вона.

Погода у Києві

Цього тижня, у столиці прогнозують періодичний дрібний сніг, також буде морозно — температура повітря опускатиметься до -11…-13°C. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю. У вівторок, 18 лютого, варто очікувати хмарну погоду, але без опадів. Температура повітря вночі опускатиметься до -11°C. Вдень буде -3...-1°C. У середу, 19 лютого, весь день у Києві буде хмарно. Температура повітря коливатиметься від -9 вночі до -1°C вдень. Також вдень прогнозують невеликий сніг. У четвер, 20 лютого, вночі буде невеликий сніг, а вдень — без опадів. Температура повітря: від -9 вночі до -5°C вдень. Хмарно з проясненнями. П’ятниця, 21 лютого, буде без снігу та дощу. Температура повітря вночі опуститься до -12, а вже вдень становитиме -3°C. У суботу, 22 лютого, протягом усього дня буде ясна погода. Без опадів, до -12 зранку та до -10°C ближче до вечора. У неділю, 23 лютого, буде так само ясна погода, вдень прогнозують мороз до -5°C. Без опадів.

Для уникнення травматизму українців закликають дотримуватись порад під час ожеледиці та бути обережними, пересуваючись на вулиці.

Поради пішоходам

Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж декількох днів. Тож влада Києва просить також і водіїв бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Поради водіям

Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

під час наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.”

Якою буде весна-2025

Українці завжди очікують весну, адже це початок чогось нового і, звісно, ми чекаємо на тепло. Останній місяць зими здивував нас холодами, адже після теплого грудня та січня їх мало хто очікував. Якою ж може бути цьогорічна весна в Україні, розповіла синоптикиня Віра Балаба.

За її прогнозом, весна 2025 року буде теплішою приблизно на 1-2 градуси. Однак, не виключені періоди похолодання. Як зазначила синоптик, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни.

Зокрема, у березні очікується середньомісячна температура повітря від +5...+7°С на півдні Одеської області та Закарпатті й до +3...+4°С на сході України. Прмітно, що перший місяць весни в Україні, як свідчать дані спостережень, має середню місячну температуру повітря у проміжку від нуля до +6°C тепла. У горах значно менше – в межах -3°C морозу. Однак, за всю історію спостережень місяць добряче дивував:то фіксували рекордний мороз у -37°C, то було по-літньому тепло – +29°C. У квітні стовпчики термометрів можуть піднятися вище +10°С, отже, як зазначила метеорологиня, відбувати меться активна вегетація. Середньомісячна температура у квітні очікується від +12°С на півдні країни й до +11°С на сході та півночі. У травні згідно з прогнозом має стати ще тепліше. Середня температура за місяць, ймовірно, становитиме +15°С: від +19°С на півдні й Закарпатті до +17°С на півночі та сході.

Примітно, що синоптикиня Наталя Птуха також висловилася щодо прийдешньої весни. Вона зазначила, що є ймовірність, що природа захоче відновити природний баланс, оскільки перші два місяці зими були теплими. Також вона додала, що важко роботи довгострокові прогнози через зміну клімату.

Водночас портал довгострокових прогнозів Wisemeteo подає такий прогноз погоди на березень 2025 року: початок сезону буде із середніми значеннями, які коливатимуться в межах +5°C, що відразу на 2 градуси вище за норму, перша декада почнеться з позначок від +2 до +6°C, далі прийде період незначного похолодання, коли нічні позначки будуть в межах нуля, а вдень до +4°C, після 20 числа відчутно потепліє, а в період із 24 по 29 березня прогріється від +10 до +14°C.

В свою чергу, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів в інтерв’ю "Главреду", що цього року українці застануть ранню весну. А наприкінці лютого і на початку березня варто очікувати температуру в межах +5 – +10°C градусів вдень. А от вночі ще можуть бути заморозки. Ранню весну також напророчив і бабак Тимко, точніше, він “сказав”, що вона від нас і не йшла.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УКРАЇНУ НАКРИВ АНОМАЛЬНИЙ ХОЛОД! Де найнижча температура?

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