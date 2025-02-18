День ангела 18 лютого: кого та як вітати з іменинами

18 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 18 лютого

18 лютого 2025 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Володимира, Лева, Павла.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві врівноважений і добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі, має гарно розвинену інтуїцію.

Віктор — латинське ім'я, перекладається як "переможець". В дитинстві зазвятий до роботи, цілеспрямований. В дорослому віці стає успішним, має високий інтелект.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як "велика сила". В дитинстві любить спілкуватися, веселий. В дорослому віці стає відповідальним, працьовитим.

Лев — латинське походження, означає "лев". В дитинстві розваждивий, але амбітний. В дорослому віці стає уважним і турботливим.

Павло — латинське ім'я, перекладається як "молодший". В дитинстві добрий і ніжний. В дорослому віці стає тактовним, має гарне почуття гумору.

День ангела 18 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 18 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Сьогодні особливий день — День твого ангела! Нехай він завжди буде поруч, захищає від негараздів і веде тебе світлим шляхом. Бажаю тобі здоров’я, радості, гармонії та щасливих миттєвостей у житті. Нехай серце буде сповнене любов’ю, а душа — спокоєм!

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Нехай твій небесний охоронець міцно тримає тебе за руку й допомагає у всіх починаннях. Бажаю щоденного щастя, натхнення та здійснення найзаповітніших мрій. Будь захищений(а) від усіх негараздів і оточений(а) добром!

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Нехай світло твого небесного покровителя завжди освітлює твій життєвий шлях. Бажаю, щоб у серці панував мир, у душі — спокій, а в домі — добробут і любов. Нехай ангел-охоронець ніколи не покидає тебе!

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Сьогодні твій особливий день, і я щиро бажаю, щоб твій ангел завжди стояв на сторожі твого щастя. Нехай у житті буде більше радості, любові та гарних новин. Міцного здоров’я та гармонії тобі!

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Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав тебе від усього злого та допомагав здійснювати найзаповітніші мрії. Нехай доля дарує тільки приємні сюрпризи, а серце завжди буде сповнене теплом і добром!

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