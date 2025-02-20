Батальон беспилотных систем "Рейд" собирает на ударный дрон

413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ собирает средства на многоразовый бомпер, БПАК "Perun X9". Благодаря нему наши защитники будут еще системнее уязвлять технику и личный состав противника.

Отметим, что батальон работает на Запорожском, Донецком и Курском направлениях. Эффективные боевые задачи выполняют на разных ударных на разведывательных средствах. С мая 2023-го по январь этого года приблизительный объем финансового ущерба, нанесенного оккупанту, составляет $2 820 005 000. Было уничтожено 1588 целей врага.

Реквизиты

"Кровавый Перун"

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Карась Людмила Францевна

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