Батальон беспилотных систем "Рейд" собирает на ударный дрон

Батальон работает на Запорожском, Донецком и Курском направлениях.
413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ собирает средства на многоразовый бомпер, БПАК "Perun X9". Благодаря нему наши защитники будут еще системнее уязвлять технику и личный состав противника.
Отметим, что батальон работает на Запорожском, Донецком и Курском направлениях. Эффективные боевые задачи выполняют на разных ударных на разведывательных средствах. С мая 2023-го по январь этого года приблизительный объем финансового ущерба, нанесенного оккупанту, составляет $2 820 005 000. Было уничтожено 1588 целей врага.
Реквизиты
"Кровавый Перун"
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Карась Людмила Францевна
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