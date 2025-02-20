Между Африкой и Европой обнаружили наркотоннель — фото

Выявлен транснациональный тоннель наркотрафика, соединявший Испанию с Марокко для переправки наркотиков.

Об этом сообщает Daily Star.

Тоннель был обнаружен во время обыска складов в испанском анклаве Сеута на севере Африки. На складе, расположенном в промышленной зоне Эль Тарахал, была найдена 12-метровая шахта, ведущая к тоннелю, который "ведет к границе" из Марокко.

В заявлении полиции тоннель был описан следующим образом: "Узкая конструкция, подпертая деревом, которая могла быть использована для транспортировки наркотиков через границу между Марокко и Испанией".

На фотографиях из промышленной зоны видно, что подземная шахта была скрыта под металлической плитой с лестницей, ведущей вниз в темноту.

Наркотоннель между Африкой и Европой / Фото: Pen News

На других фотографиях видна машина для закачки воздуха в тоннель, а также ведра с раскопанным щебнем.

Наркотоннель между Африкой и Европой / Фото: Pen News

Испанские власти подтвердили, что обнаружение этого тоннеля уже привело к 14 арестам. Двое из арестованных были членами одного из двух национальных правоохранительных органов Испании – Гражданской гвардии.

Наркотоннель между Африкой и Европой / Фото: Pen News

Местная газета El Faro de Ceuta утверждает, что тоннель использовался для контрабанды наркотиков в анклав. На испанской территории контрабанду перегружали в грузовики, направлявшиеся в материковую Испанию. Обнаружение тоннеля произошло после извлечения трех грузовиков, перевозивших более 6 000 кг гашиша – разновидности марихуаны – под фальш-дном.

Наркотоннель между Африкой и Европой / Фото: Pen News

Недавно было обнаружено несколько детей, которые занимались контрабандой гашиша. На прошлой неделе три человека, двое из которых несовершеннолетние, были арестованы с кирпичами гашиша, привязанными к их телам. В начале этого месяца у троих детей, путешествовавших с матерью, было обнаружено в общей сложности 569 пакетиков наркотиков.

Африканский индекс организованной преступности называет Сеуту "пропускным пунктом" для наркоторговли в Марокко.

О характере наркоторговли между Марокко и Испанией в нем сказано: "Сухопутные и морские границы достаточно проницаемы, что приводит к значительному наркотрафику и нелегальным миграционных потокам в пунктах пересечения границы, таких как анклав Сеута".

Напомним, в Италии пытались возродить мафию "Коза ностра". Благодаря мобильным телефонам "крестным родителям" удалось создать настоящие групповые "чаты" с другими гангстерами.

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