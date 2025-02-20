Жуткое зрелище: в Детройте целая улица оказалась под слоем льда

Накануне в Детройте произошел прорыв водопроводной магистрали. Из-за минусовой температуры целые улицы с автомобилями буквально замерзли.

Кадры обнародовали в TikTok.

В Детройте замерзли целые улицы с автомобилями

Спасатели и жители пытаются справиться с последствиями крушения. Предварительно, в результате аварии жертв нет.

Напомним, в Ягерсфонтейне (Южная Африка) обрушилась плотина на алмазной шахте, выпустив поток токсичных отходов, известных как хвосты. Токсические отходы затопили окрестности города и окрестные села, повлекшие за собой масштабную катастрофу.

Читайте также: