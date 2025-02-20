Моторошне видовище: у Детройті ціла вулиця опинилася під шаром криги

Влада обіцяє компенсувати збитки.
Напередодні у Детройті стався прорив водопровідної магістралі. Через мінусову температуру цілі вулиці з автомобілями буквально замерзли.
Кадри оприлюднили у TikTok.
Рятувальники та мешканці намагаються впоратися з наслідками катастрофи. Попередньо, внаслідок аварії жертв немає.
Нагадаємо, в Ягерсфонтейні (Південна Африка) обвалилася гребля на алмазній шахті, випустивши потік токсичних відходів, відомих як хвости. Токсичні відходи затопили околиці міста та навколишні села, спричинивши масштабну катастрофу.
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