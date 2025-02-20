Вчені занепокоєні: в Україні помітили нашестя нутрій

У Нижньодністровському національному природному парку Одеської області нарахували щонайменше 100 нутрій. Вчені занепокоєні, адже ці гризуни не є аборигенними для України, а їхній вплив на місцеву фауну досі невідомий.

Про це повідомили на сторінці парку у Facebook.

За словами дослідників, нутрії вже кілька років трапляються у гирлах Дністра та Турунчука, однак неочікувано виявилось, що їхня популяція значно зросла. Науковці просять відвідувачів парку повідомляти про нові випадки зустрічі цих тварин, додаючи фотофіксацію.

"Науковці парку налічують щонайменше 100 особин, що безумовно свідчить про формування стійкого угрупування нового інвазійного виду ссавців у пониззі річки Дністер", — йдеться в повідомленні.

Фахівці зазначають, що нутрія походить з Південної Америки. В Україні її розводять у домогосподарствах, але деякі особини потрапляють у природу через втечу або навмисний випуск. Наразі розпочато дослідження щодо її впливу на місцевих водолюбних ссавців.

Помітили родину нутрій і в Полтаві. Вони живуть біля стічної труби, якою тече тепла вода, біля річки Ворскла в мікрорайоні Левада.

"Ми з другом в суботу і неділю годували нутрій. І позавчора теж хотіли, але коли прийшли, то побачили, що хтось просто зарізав трьох нутрій. Спочатку ми побачили тільки одну дорослу з перерізаною шиєю, а потім я ще побачив ще двох дитинчат", - розповів ТСН.ua полтавський школяр Юрій.

Нині в родині нутрій залишилося шестеро - дорослі та діти. Місцеві постійно приносять їм їжу - буряки та моркву.

Швидше за все, свого часу нутрії втекли з території ресторанно-готельного комплексу, що вниз по течії річки.

Нутрії в Полтаві / Фото: ТСН.ua

Нутрії в Полтаві / Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні з'явилось стадо диких корів.

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