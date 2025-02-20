Ученые обеспокоены: в Украине заметили нашествие нутрий

В Нижнеднестровском национальном природном парке Одесской области насчитали не менее 100 нутрий. Ученые обеспокоены, ведь эти грызуны не являются аборигенными для Украины, а их влияние на местную фауну до сих пор неизвестно.

Об этом сообщили на странице парка в Facebook.

По словам исследователей, нутрии уже несколько лет случаются в устьях Днестра и Турунчука, однако неожиданно оказалось, что их популяция значительно возросла. Ученые просят посетителей парка сообщать о новых случаях встречи этих животных, добавляя фотофиксацию.

"Ученые парка насчитывают не менее 100 особей, что безусловно свидетельствует о формировании устойчивой группировки нового инвазивного вида млекопитающих в низовьях реки Днестр", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что нутрия происходит из Южной Америки. В Украине ее разводят в домохозяйствах, но некоторые особи попадают в природу из-за побега или умышленного выпуска. Сейчас начато исследование по ее влиянию на местных водолюбивых млекопитающих.

Заметили семью нутрий и в Полтаве. Они живут возле сточной трубы, по которой течет теплая вода, возле реки Ворскла в микрорайоне Левада.

"Мы с другом в субботу и воскресенье кормили нутрий. И позавчера тоже хотели, но когда пришли, то увидели, что кто-то просто зарезал трех нутрий. Сначала мы увидели только одну взрослую с перерезанной шеей, а потом я еще увидел еще двух детенышей", — рассказал ТСН.ua полтавский школьник Юрий.

Сейчас в семье нутрий осталось шестеро — взрослые и дети. Местные постоянно приносят им еду — свеклу и морковь. Скорее всего, в свое время нутрии сбежали с территории ресторанно-гостиничного комплекса, что вниз по течению реки.

Нутрии в Полтаве / Фото: ТСН.ua

Нутрии в Полтаве / Фото: ТСН.ua

Напомним, в Чернобыльской зоне появилось стадо диких коров.

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