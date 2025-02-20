На юге Аризоны в США столкнулись два самолета: есть жертвы

В среду, 19 февраля, на юге Аризоны в США в воздухе столкнулись два небольших самолета. В результате погибли по меньшей мере два человека.

Об этом пишет ABS News со ссылкой на власти.

"Федеральные следователи по сохранению полетов заявили, что на борту каждого самолета, столкнувшегося недалеко от регионального аэропорта Марана на окраине Тусона, находилось по два человека", — говорится в сообщении.

По данным Национального совета безопасности на транспорте, один самолет приземлился без происшествий, а другой врезался в землю недалеко от взлетно-посадочной полосы и занялся. Полицейское управление Мараны подтвердило, что в результате авиатрощи есть две жертвы.

Напомним, один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате столкновения двух самолетов на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Аризоне (США). Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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