На Аляске разбился пассажирский самолет: не выжил никто

На Аляске потерпел крушение самолет авиакомпании Bering Air. В авиакатастрофе погибли все 10 находившихся на борту человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Самолет Cessna 208 Caravan выполнял чартерный рейс между городами Уналаклит и Ном. Незадолго до посадки, когда самолет находился над Аляскским заливом, он скрылся с радаров. На следующий день спасатели обнаружили его обломки.

По данным радиолокационной криминалистической экспертизы, с самолетом произошло "событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости". Что именно - пока неизвестно. В этот момент шел небольшой снег, температура была -8,3°C. Береговая охрана не получила от самолета тревожных сигналов.

Все находившиеся на борту люди — девять пассажиров и пилот — погибли.

Напомним, в подмосковном Мячковом 6 февраля разбился легкомоторный самолет Tecnam P-2002JF Sierra. Погибли два человека, которые находились на борту. После аварии борт сгорел полностью.

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