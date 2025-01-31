Авиакатастрофа в Вашингтоне: почему не получилось избежать столкновения

В США произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 67 человек. Трагедия произошла из-за столкновения пассажирского самолета и вертолета Black Hawk.

Все подробности узнала Ольга Кошеленко для ТСН.ua.

По предварительной информации, самолет американских авиалиний заходил на посадку в аэропорту имени Рейгана в стандартном коридоре. В то же время вертолет с позывным "Пэт-25" выполнял плановый тренировочный полет, используя очки ночного видения.

Как свидетельствует аудиоперехват переговоров, диспетчер аэропорта предупреждал экипаж вертолета о приближении пассажирского самолета с кодом CRJ и давал команду для маневра. Пилот вертолета подтвердил, что видит самолет и попросил разрешения на маневр, однако столкновения не удалось избежать.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и заявил о намерении усилить авиационную безопасность. Он подверг критике администрацию своего предшественника Джо Байдена, отметив необходимость отбора профессиональных авиадиспетчеров.

Издание New York Times сообщило, что аэропорт имени Рейгана столкнулся с нехваткой авиадиспетчеров. Вечером крушения переговоры с обоими бортами вел только один сотрудник, хотя это работа для двоих. А по данным CNN, аэропорт укомплектован диспетчерами всего на 85%, что существенно повышает их рабочую нагрузку.

Напомним, пентагон на 48 часов запретил полеты всем военнослужащим подразделения, вертолет которого столкнулся с пассажирским самолетом.

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