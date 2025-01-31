Авіакатастрофа у Вашингтоні: чому не вдалося уникнути зіткнення

У США сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули 67 людей. Трагедія сталася через зіткнення пасажирського літака та гелікоптера Black Hawk.

Усі подробиці дізналась Ольга Кошеленко для ТСН.ua.

За попередньою інформацією, літак американських авіаліній заходив на посадку в аеропорту імені Рейгана у стандартному коридорі. Водночас гелікоптер із позивним “Пет-25” виконував плановий тренувальний політ, використовуючи окуляри нічного бачення.

Як свідчить аудіоперехоплення переговорів, диспетчер аеропорту попереджав екіпаж гелікоптера про наближення пасажирського літака з кодом CRJ та давав команду для маневру. Пілот гелікоптера підтвердив, що бачить літак і попросив дозволу на маневр, однак зіткнення не вдалося уникнути.

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття родинам загиблих і заявив про намір посилити авіаційну безпеку. Він піддав критиці адміністрацію свого попередника Джо Байдена, наголосивши на необхідності відбору професійних авіадиспетчерів.

Видання New York Times повідомило, що аеропорт імені Рейгана зіткнувся із нестачею авіадиспетчерів. Увечері катастрофи переговори з обома бортами вів лише один співробітник, хоча це робота для двох. А за даними CNN, аеропорт укомплектований диспетчерами лише на 85%, що суттєво підвищує їхнє робоче навантаження.

Нагадаємо, пентагон на 48 годин заборонив польоти всім військовослужбовцям підрозділу, гелікоптер якого зіткнувся з пасажирським літаком.

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