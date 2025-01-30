Авіакатастрофа в США: Пентагон усунув пілотів гелікоптерів від польотів

Пентагон на 48 годин заборонив польоти всім військовослужбовцям підрозділу, гелікоптер якого зіткнувся з пасажирським літаком.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що гелікоптер армії США Black Hawk, який зіткнувся з пасажирським літаком неподалік Вашингтона, здійснював навчальний політ під управлінням "доволі досвідченого екіпажу" з окулярами нічного бачення. Водночас Пентагон віддав наказ про 48-годинну паузу в польотах для підрозділу у Вірджинії, пілоти якого керували гелікоптером, що розбився.

Про це пише Reuters.

Крім того, Деніел Дрісколл, кандидат на посаду міністра армії, заявив на слуханнях щодо затвердження його кандидатури в сенатському комітеті збройних сил, що катастрофі в середу ввечері, очевидно, можна було запобігти.

"Я бачу по телевізору те саме, що, як мені здається, бачите і ви. Це нещасний випадок, якому, судячи з того, що ми можемо сказати сьогодні, можна було запобігти", – сказав Дрісколл сенаторам.

Дрісколл додав, що в разі його затвердження на посаду особлива увага приділятиметься культурі безпеки в армії. Він порушив питання про те, чи варто проводити навчання поблизу завантаженого аеропорту.

"Я думаю, нам, можливо, треба подумати про те, де саме слід піти на ризик під час навчань, і це може бути недоречно поблизу об'єкту на кшталт аеропорту Рейгана", – додав Дрісколл.

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Причину катастрофи на момент публікації розслідують і наразі не встановили.

"Ми очікуємо, що розслідування швидко визначить, чи перебував літак у коридорі та на потрібній висоті під час інциденту", – сказав Гегсет.

Гелікоптер належав 12-му авіаційному батальйону, який базується у Форт-Белвуар у Вірджинії. Підрозділ відповідає за польоти гелікоптерів у районі столиці США і може використовуватися для перевезення високопосадовців уряду країни.

Видання зазначає, що наказ про зупинення польотів – це звичайна практика для американських військових після аварій.

Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи, що сталася у Вашингтоні ввечері середи, 29 січня, загинули всі люди, які перебували на бортах пасажирського літака та військового гелікоптера, що зіткнулися в повітрі.

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