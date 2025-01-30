Українські роботодавці змінили кадрову політику: що сталося

Більшість українських роботодавців під час підбору персоналу на вакантні посади надають перевагу жінкам.

Як пояснила консультантка з управління персоналом Анна-Марія Сабов у коментарі телеканалу “Ми – Україна”, це пов'язано з мобілізаційними правилами.

За її словами, в умовах мобілізації під час дії воєнного стану багато українських компаній змушені звертатися до послуг адвокатських компаній, які допомагають їхнім співробітникам-чоловікам уникнути призову на військову службу, зокрема через визнання підприємства критично важливим.

Саме тому, каже Анна-Марія Сабов, українські роботодавці воліють наймати на вакантні посади жінок, щодо яких не потрібно проводити такі консультації.

“Це дуже поширена практика. Зараз ми б могли пишатися тим, наскільки гендерно різноманітними стали українські компанії, тому що більшість роботодавців надають перевагу жінкам”, – наголосила вона.

Нагадаємо, Кабмін зобов'язав роботодавців сприяти проведенню мобілізації в Україні. Так, вони повинні вручати повістки працівникам та на вимогу доправляти їх до ТЦК.

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