Ринок праці зміниться: які професії будуть популярними за пʼять років

Ринок праці змінюється щодня. За пʼять років деякі професії набудуть більшої популярності, а представники низки інших професій потраплять під скорочення.

Про це йдеться у дослідженні Future of Jobs Report 2025.

Згідно з результатими дослідження, у 2025–2030 роках ринок праці визначатимуть низка чинників:

збільшення цифровізації

зростання вартості життя

адаптація до змін клімату

геополітична напруженість

Найшвидше в цей період зростатиме попит на вакансії, пов’язані з технологіями, зокрема фінтех-інженерів, ШІ-спеціалістів та експертів машинного навчання. Хоча також будуть популярними викладачі вищих і середніх навчальних закладів, працівники сільського господарства, водії, будівельники, продавці, працівники харчової промисловості, медсестри, соціальні працівники.

У дослідженні також зазначається, що 39% навичок, що наразі є потрібними для працівників, за найближчі п’ять років трансформуються.

Серед найважливіших навичок — креативне мислення, стійкість, гнучкість та вміння адаптуватись, а також допитливість та навчання впродовж усього життя.

Серед найменш популярних — вправність рук, витривалість і точність.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом в Україні набудуть популярності професії саперів, будівельників, медиків та соцпрацівників. Більше про це читайте у новині.

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