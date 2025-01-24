Рынок труда изменится: какие профессии будут популярны через пять лет

Быстрее всего будет расти количество вакансий, связанных с технологиями.

Рынок труда меняется каждый день. Через пять лет некоторые профессии приобретут большую популярность, а представители ряда других профессий попадут под сокращение.

Об этом говорится в исследовании Future of Jobs Report 2025 года.

Согласно результатам исследования, в 2025-2030 годах рынок труда будет определять ряд факторов:

увеличение цифровизации

рост стоимости жизни

адаптация к изменениям климата

геополитическая напряженность

Быстрее всего в этот период будет расти спрос на вакансии, связанные с технологиями, в частности финтех-инженеров, ШИ-специалистов и экспертов машинного обучения. Хотя также будут популярны преподаватели высших и средних учебных заведений, работники сельского хозяйства, водители, строители, продавцы, работники пищевой промышленности, медсестры, социальные работники.

В исследовании также отмечается, что 39% навыков, которые сейчас нужны для работников, в ближайшие пять лет трансформируются.

Среди важнейших навыков – креативное мышление, устойчивость, гибкость и умение адаптироваться, а также любознательность и обучение на протяжении всей жизни.

Среди наименее популярных – ловкость рук, выносливость и точность.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Украине обретут популярность профессии саперов, строителей, медиков и соцработников. Больше об этом читайте в новости.

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