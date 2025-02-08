В приложении "Резерв+" сбой: в Минобороны объяснили, что произошло

Пока стоит сохранить военный документ на смартфон.

Пользователи мобильного приложения "Резерв+" не могут авторизоваться и использовать функции. В Минобороны отмечают, что сбой связан с нагрузкой на BankID.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Высокая нагрузка на BankID. Поэтому авторизация в "Резерв+" через BankID может быть временно недоступна", — говорится в сообщении.

В ведомстве дали несколько советов, что же делать:

если вы авторизованы, сохраните военный документ на смартфоне в pdf-формате;

если имеете электронное направление на ВЛК, сделайте скриншот;

если подали запрос на отсрочку или направление на ВЛК, пожалуйста, подождите.

Отмечается, что люди с инвалидностью, имеющие актуальное пенсионное удостоверение, а также студенты, аспиранты, докторанты могут больше не подавать запрос на продление отсрочки в резерв+, документ в приложении обновится автоматически.

Напомним, ночью против 8 февраля 2025 года в мобильном приложении "Резерв+" произошел технический сбой. Он информировал о том, что "случилось что-то странное" и следует обратиться к разработчикам. Также появляется надпись о случившемся технической проблеме или "где-то поделось соединение".

Позже заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила некоторые подробности. По ее словам, с ночи все привлечены, чтобы проработать запросы и приложение снова корректно работал.

Масштабный сбой в "Резерв+": пользователи не могут зайти в приложение

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