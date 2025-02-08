В приложении "Резерв+" произошел сбой: подробности

В мобильном приложении "Резерв+" произошел сбой, из-за чего пользователи не могут авторизоваться и использовать функции.

Об этом говорится в комментариях в посту заместителя Министра обороны Екатерины Черногоренко на странице Facebook.

"Общество, вы справедливо возмущены — мы понимаем это. С ночи все привлечены, чтобы проработать запросы и приложение снова корректно работал и отображал информацию из реестра Оберіг", — пишут тестировщики.

"Дмитрий, мы учимся на своих шишках. Сегодня вот впервые продолжали отсрочки. Имеем конкретную дату — конец мобилизации, к ней и предоставили отсрочку. Затем также продлим, если будет основание. Мы благодарны за критику и понимаем, что приложение нужно." Команда работает над стабилизацией.

"А теперь вопрос если все знали, что будут вопросы с нагрузкой на серверы, и все равно никто даже не попытался что-то сделать? Почему люди должны трястись 8 числа утром из-за скотского отношения к своему народу?", — пишут пользователи.

"Обновили документ через пять часов, пришло никакого продолжения нет. Просто пустая графа там, где отсрочка", — говорится в комментарии.

"Большая проблема была подготовить резерв? Нет, просто всем…", — возмущені пользователи.

В мобильном приложении "Резерв+" произошел сбой после запуска новой функции автоматического продления отсрочек, которая была активирована 7 февраля. Эта функция сначала работает для людей с инвалидностью, а также для студентов, аспирантов и докторантов, получивших отсрочку через "Резерв+". В то же время подобные проблемы возникали раньше из-за ошибочно отправленных тестовых пушей.

Напомним, министерство обороны уже собрало заявки на бета-тестирование направлений на ВЛК в "Резерв+" 28 января, началась проверка работы нового сервиса вместе с тестировщиками. Принятое правительством постановление откроет путь к полномасштабному внедрению сервиса для всех военнообязанных и резервистов.

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