Страны Балтии отсоединились от энергосистемы России

Энергосистема Калининградской области России также начала работу в автономном режиме.

Литва, Латвия и Эстония отсоединились от энергетической системы России и Белоруссии. Они планировали сделать это с 2017 года.

Об этом сообщило LSM.

В ближайшие часы энергосистема стран Балтии будет работать автономно, а к концу дня 9 февраля она подключится к Европейской энергетической системе.

Для потребителей процесс перехода должен произойти незаметно. Однако жителям стран рекомендовали зарядить мобильные телефоны и ноутбуки в случае маловероятных перебоев со светом.

"Прекратив энергетическую зависимость стран Балтии от России, мы лишим агрессора возможности использовать энергию как оружие против нас", — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В результате этого отсоединения российский Калининград тоже перевел свою энергосистему на автономный режим.

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа по своей территории в интересах национальной безопасности.

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