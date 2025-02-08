Країни Балтії від'єдналися від енергосистеми Росії

Енергосистема Калінінградської області Росії також почала роботу в автономному режимі.

Литва, Латвія та Естонія відʼєдналися від енергетичної системи Росії та Білорусі. Вони планували зробити це від 2017 року.

Про це повідомило LSM.

Найближчими годинами енергосистема країн Балтії працюватиме автономно, а до кінця дня 9 лютого вона підʼєднається до Європейської енергетичної системи.

Для споживачів процес переходу має відбутися непомітно. Однак жителям країн рекомендували зарядити мобільні телефони та ноутбуки на випадок малоймовірних перебоїв зі світлом.

"Припинивши енергетичну залежність країн Балтії від Росії, ми позбавимо агресора можливості використовувати енергію як зброю проти нас", — заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Внаслідок цього відʼєднання російський Калінінград теж перевів свою енергосистему на автономний режим.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу своєю територією в інтересах національної безпеки.

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