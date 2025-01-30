ЄС обговорює можливе відновлення постачання російського газу – FT

Обговорення такої можливості вже викликало негативну реакцію серед найближчих союзників України в Європейському Союзі.

Деякі європейські чиновники розглядають можливість відновлення постачання російського газу трубопроводами як частину потенційного рішення для припинення війни Росії проти України.

Про це повідомило Financial Times (FT) з посиланням на джерела.

Прихильники цієї ідеї стверджують, що відновлення постачання газу допоможе знизити ціни на енергоносії в Європі, а також може стимулювати Москву до переговорів та створення умов для режиму припинення вогню.

Джерела FT повідомляють, що пропозицію підтримують деякі німецькі та угорські чиновники, які вбачають у цьому спосіб зменшити витрати на енергоносії.

Втім, відновлення потоків газу РФ значно збільшило б доходи Москви, нагадує видання. До початку повномасштабної війни такі постачання становили близько 40% від загального обсягу імпорту газу до ЄС, а найбільшим імпортером була Німеччина.

Як пише FT, дискусії розлютили брюссельських чиновників та представників східноєвропейських країн, які активно працюють над скороченням залежності від російського газу. Один із чиновників назвав таку пропозицію “божевіллям”.

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Розмови також занепокоїли американських експортерів СПГ, які побоюються втрати конкурентоспроможності. Відновлення транзиту російського газу може зробити їхню продукцію менш привабливою для європейських компаній.

Для обговорення потенційних довгострокових поставок СПГ цього тижня до США прибула одна з провідних посадовців Єврокомісії з питань енергетики Дітте Юул Йоргенсен.

ЄС планує звільнити свою енергетичну систему від російського викопного палива до 2027 року. Комісар ЄС із питань енергетики Дан Йоргенсен у березні представить відповідний план. Однак високі ціни на газ змушують європейські країни шукати дешевші джерела енергії.

Нагадаємо, російська державна енергетична корпорація “Газпром” визнала, що розглядає можливість скорочення штату свого центрального офісу на 40 відсотків. Там стурбовані довгостроковими наслідками війни в Україні та скорочення експорту російського газу до Європи.

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