Держборг України встановив новий історичний рекорд

Державний борг за підсумками 2024 року зріс на 1,46 трлн.

За підсумками минулого року державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 1,46 трлн грн і на 31 грудня його рівень досяг 6,98 трлн грн, або $166,06 млрд.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У доларовому еквіваленті за весь рік державний та гарантований державою борг збільшився на $20,74 млрд.

У міністерстві уточнили, що державний борг становив 6,69 трлн грн ($159,20 млрд), що складає 95,87% від загальної суми 86 трлн грн ($44,32 млрд). Гарантований державою борг склав 288,51 млрд грн ($6,86 млрд.).

У Мінфіні зазначили - незважаючи на зростання держборгу, боргові зобов'язання залишаються під контролем, а їх обсяг визначається відповідно до курсу Нацбанку.

Раніше журналісти видання Forbes Ukraine писали, що квітні 2024 року державний борг України склав 92% від внутрішнього валового продукту (ВВП) країни.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, сума запозичень почала зростати для того, аби фінансувати "бюджет воєнного стану". Вже 2023 року аналітики встановили, що загальний об'єм держборгу вже перевалив за позначку в 5,5 трлн гривень, або 84% ВВП.

Журналісти вказують, що зростання боргу також зумовлене послабленням курсу гривні до провідних валют світу. Ця флуктуація призвела до того, що збільшила "гривневий масштаб боргів у іноземній валюті".

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