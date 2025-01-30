Дрони атакували Брянську область: загорілась нафтоперекачувальна станція (відео)

Ця станція відіграє ключову роль у забезпеченні транзиту нафти до Європи.

Брянську область Росії у ніч проти 30 січня атакували безпілотники. Через атаку загорілась нафтоперекачувальна станція трубопроводу "Дружба".

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителі сіл Брянської області заявили про нічний гучний вибух з боку розподільчої станції "Новозибків" нафтопроводу "Дружба". Після цього почалася пожежа в одному з районів – заграву бачили з боку сіл Мамай та Замішево.

Пізніше росіяни заявили, що горіли будинки, а станція "Новозибків" начебто виключена з технологічної схеми і не впливає на роботу нафтопроводу "Дружба".

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Своєю чергою у Міністерстві оборони Росії стверджують про начебто збиття над Брянською областю двох українських безпілотників.

Зауважимо, нафтоперекачувальна станція трубопроводу "Дружба" відіграє ключову роль у забезпеченні постачань нафти на білоруські нафтопереробні заводи та транзиту до Європи. Через станцію проходить понад 33 млн т нафти на рік.

Дрони атакували Брянську область: виникла пожежа

Нагадаємо, під час атаки на Брянську область у ніч проти 24 січня було уражено стратегічний завод "Кремній".