Під час релігійного фестивалю затоптали щонайменше 30 осіб

Люди їдуть на фестиваль, щоб зануритися у воду в місці злиття трьох священних річок.

Щонайменше 30 людей загинули і ще 60 отримали поранення внаслідок тисняви на масовому фестивалі Маха Кумбха Мела на півночі Індії.

Про це пише Euronews з посиланням на дані місцевої поліції.

Трагедія сталася біля забарикадованого місця, де тисячі індуїстських аскетів мали пройти процедуру обмивання перед купанням.

Під час нічних релігійних ритуалів величезний натовп у якийсь момент став абсолютно некерованим — десятки паломників загинули в тисняві.

Релігійне свято обернулося трагедією / Фото: Associated Press

Рятувальники надавали допомогу постраждалим, а поліція намагалася впоратися з натовпом. Влада очікує, що загалом місце паломництва цьогоріч відвідає понад 400 мільйонів осіб.

Довідка:

Свято Маха Кумбха Мела пов’язане з древньою легендою про битву між богами і демонами за глечик з нектаром безсмертя. Під час цієї битви краплі нектару впали нібито в чотири місця, які тепер є точками проведення фестивалю. Маха Кумбха Мела відбувається раз на 12 років в одному з цих священних місць.

Головна традиція фестивалю – занурення у воду заради очищення душі. Вважається, що у Праяграджі зливаються три священні в індуїзмі річки – Ганг, Ямуна та міфічна Сарасваті.

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