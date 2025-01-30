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Армія РФ просувається далі на Донеччині: мапи DeepState

Армія РФ просувається далі на Донеччині: мапи DeepState

Танк РФ.

Окупанти мають успіхи на Донеччині.

Окупаційна російська армія просувається далі в Донецькій області. Успіхи російських військ фіксують біля низки населених пунктів. Уточнюється просування противника в Часовому Яру.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся біля Новоандріївки, Нововасилівки, Дачного, Розливу, Янтарного та в Андріївці", - йдеться у повідомленні.

Нововасилівка. Мапа DeepState. / ©
Нововасилівка. Мапа DeepState.
Дачне. Мапа DeepState. / ©
Дачне. Мапа DeepState.
Новоандріївка і Андріївка. Мапа DeepState. / ©
Новоандріївка і Андріївка. Мапа DeepState.

Аналітики DeepState наголошують, що наразі уточнюється просування армії РФ в Часовому Яру.

Часів Яр. Мапа DeepState. / ©
Часів Яр. Мапа DeepState.

Як повідомлялося, РФ може реалізувати небезпечний сценарій захоплення Покровська. Ймовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область.

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