Армія РФ просувається далі на Донеччині: мапи DeepState

Окупанти мають успіхи на Донеччині.
Окупаційна російська армія просувається далі в Донецькій області. Успіхи російських військ фіксують біля низки населених пунктів. Уточнюється просування противника в Часовому Яру.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся біля Новоандріївки, Нововасилівки, Дачного, Розливу, Янтарного та в Андріївці", - йдеться у повідомленні.
Аналітики DeepState наголошують, що наразі уточнюється просування армії РФ в Часовому Яру.
Як повідомлялося, РФ може реалізувати небезпечний сценарій захоплення Покровська. Ймовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область.
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