Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области: карты DeepState

оккупанты имеют успехи на Донбассе.
Оккупационная российская армия продвигается дальше в Донецкой области. Успехи российских войск фиксируют у ряда населенных пунктов. Уточняется продвижение противника во Временном Яру.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся возле Новоандреевки, Нововасиловки, Дачного, Разлива, Янтарного и Андреевки", — говорится в сообщении.
Аналитики DeepState отмечают, что в настоящее время уточняется продвижение армии РФ во Временном Яру.
Как сообщалось, РФ может реализовать опасный сценарий захвата Покровска. Вероятно, оккупанты могут прибегнуть к реализации этой цели через соседнюю Днепропетровскую область.
Читайте также:
- От линии фронта до Харькова 20 км: военный оценил опасность для города
- Армия РФ приблизилась к важной трассе в Донецкой области: эксперт об опасности ее захвата
- Что может заставить Путина диктатора пойти на уступки: аналитики ISW назвали условие