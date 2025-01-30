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Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области: карты DeepState

Армия РФ продвигается дальше в Донецкой области: карты DeepState

Танк РФ.

оккупанты имеют успехи на Донбассе.

Оккупационная российская армия продвигается дальше в Донецкой области. Успехи российских войск фиксируют у ряда населенных пунктов. Уточняется продвижение противника во Временном Яру.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Новоандреевки, Нововасиловки, Дачного, Разлива, Янтарного и Андреевки", — говорится в сообщении.

Нововасиловка. Карта DeepState. / ©
Нововасиловка. Карта DeepState.
Дачное. Карта DeepState. / ©
Дачное. Карта DeepState.
Новоандреевка и Андреевка. Карта DeepState. / ©
Новоандреевка и Андреевка. Карта DeepState.

Аналитики DeepState отмечают, что в настоящее время уточняется продвижение армии РФ во Временном Яру.

Времен Яр. Карта DeepState. / ©
Времен Яр. Карта DeepState.

Как сообщалось, РФ может реализовать опасный сценарий захвата Покровска. Вероятно, оккупанты могут прибегнуть к реализации этой цели через соседнюю Днепропетровскую область.

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