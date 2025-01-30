Уразили "общак" Путіна: експерт про удар по Нижегородському НПЗ

Сили оборони завдали удару не по простому НПЗ біля Нижнього Новгорода, а по нафтопереробному підприємству "Сибур-Кстово​", яке займається виробництвом вибухівки для російського військово-промислового комплексу.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він зазначив, що цей удар значно зменшить можливості російського ВПК виробляти снаряди.

"Якщо розглянути детальніше, то можна сказати, що це "общак" Путіна. На заводі "Сибур-Кстово​" відтепер зменшено здатність російського ВПК виготовляти снаряди до артилерії та реактивні снаряди для війни проти ЗСУ. Він входить до зони впливу Путіна і наповнює казну кремлівського диктатора. Сьогодні, у День Героїв Крут, це болючий удар по російському агресору, не лише по російській державній машині, але й по гаманцю Путіна. Це знаменний удар", - зазначив він.

Також читайте Розвідка Британії оцінила наслідки українських ударів по нафтобазі російського аеродрому "Енгельс"

Крім того, є дані про ураження нафтобази "Комбінат Крістал", яка забезпечує аеродром Енгельс, один із базових для стратегічної авіації РФ. Аналітик розповів, що супутникові знімки показують ураження 20% від всіх цистерн.

"Для досягнення значного результату потрібно ще мінімум вісім нальотів на цю авіабазу. Якщо вдасться вразити нафтобазу до 50%, росіяни не зможуть тримати свою стратегічну авіацію на цій базі, що зменшить їхню можливість використовувати Ту-95МС і Ту-160 для ударів по території України. Це буде важливий прецедент, за досягнення якого варто боротися", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у російському Кстово, що у Нижегородській області, сталася пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" після влучання безпілотників.

Ми раніше інформували, що росіяни заявили про атаку дронами на аеродром "Саваслейка" в Нижегородській області. Звідти злітають винищувачі МіГ-31К.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.