Нанесли удар по"общаку" Путина: эксперт об атаке на Нижегородский НПЗ

Силы обороны нанесли удар не по простому НПЗ возле Нижнего Новгорода, а по нефтеперерабатывающему предприятию "Сибур-Кстово", занимающемуся производством взрывчатки для российского военно-промышленного комплекса.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он отметил, что этот удар значительно снизит возможности российского ВПК производить снаряды.

"Если рассмотреть подробнее, то можно сказать, что это "общак" Путина. На заводе "Сибур-Кстово" отныне уменьшена способность российского ВПК производить снаряды к артиллерии и реактивные снаряды для войны против ВСУ. Он входит в зону влияния Путина и наполняет казну кремлевского диктатора. Сегодня, в День Героев Крут, это болезненный удар по российскому агрессору, не только по российской государственной машине, но и по кошельку Путина.

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Кроме того, есть данные о поражении нефтебазы "Комбинат Кристалл", которая обеспечивает аэродром Энгельс, один из базовых для стратегической авиации РФ. Аналитик рассказал, что спутниковые снимки показывают поражение 20% всех цистерн.

Для достижения значительного результата нужно еще минимум восемь налетов на эту авиабазу. Если удастся поразить нефтебазу до 50%, россияне не смогут держать свою стратегическую авиацию на этой базе, что уменьшит их возможность использовать Ту-95МС и Ту-160 для ударов по территории Украины.. Это будет важный прецедент, за достижение которого стоит бороться", — добавил он.

Ранее сообщалось, что в российском Кстово в Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" после попадания беспилотников.

Мы ранее информировали, что россияне заявили об атаке дронами на аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области. Оттуда взлетают истребители МиГ-31К.

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