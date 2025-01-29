30 января — какой церковный праздник, почему лучше не ругаться с родными и друзьями

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 30 января, в православном календаре день памяти троих святых: Василия Великого, Ивана Богослова и Ивана Златоустого. Василий Великий — один из "трех святителей" и великий богослов. Он был архиепископом Кесарии Каппадокийской, важной фигурой в раннем христианстве. Василий известен своей борьбой за чистоту веры и богословия, а также своей помощью в создании основы монашеской жизни.

Его труды, в частности "Шестидесятник" и "Правила", определили многие догматические основы. Он сражался против арианства и способствовал утверждению понятия Святой Троицы. Василий написал подробные правила для монашества, которые позже стали основой монастырских практик в Восточной церкви. Он также известен своим милосердием, помощью бедным и созданием благотворительных заведений, таких как госпитали.

Иоанн Богослов, один из двенадцати апостолов, был ближайшим учеником Иисуса Христа и автором многих важных книг Нового Завета, в частности Евангелия от Иоанна, трех посланий и Апокалипсиса (Откровение).

Иоанн был единственным апостолом, пережившим смерть Иисуса и дожившим до старости. Он пребывал с Иисусом на кресте и получил от Него задачу заботиться о Его Матери, Деве Марии. Его Евангелие содержит глубокие богословские размышления о Божественности Христа, расширяя понимание Христа как Слова Божия, ставшего телом. Его послания подчеркивают важность любви и взаимного единения христиан. Апокалипсис Иоанна (Откровение) является последней книгой Нового Завета, описывающей будущие события, борьбу добра и зла и приход нового неба и новой земли.

Иоанн Златоуст – архиепископ Константинопольский, один из великих ораторов и проповедников ранней церкви. Он получил свое прозвище "Златоуст" (Золотой уста) благодаря своей невероятной риторике и способности убедительно и трогательно проповедовать. Иоанн Златоуст был великим поборником нравственной чистоты и праведной жизни. Он критиковал чрезмерное богатство и роскошь, пропагандируя простоту и милосердие.

Он часто выступал против коррупции в церковном и светском управлении и призывал к реформам. Его проповеди были настолько популярны, что даже вызывали неприязнь у некоторых правителей, что в конечном итоге привело к его изгнанию из Константинополя. Его проповеди на Священном Писании, в частности, в Посланиях святого Павла, стали основными изучениями для будущих поколений священников и богословов.

Приметы 30 января

Народные приметы 30 января / Фото: pixabay.com

Солнце спряталось в тучи — начнется метель.

Луна имеет красный оттенок – будет сильный ветер.

Сильный ветер – придет мороз.

Что завтра нельзя делать

В этот день очень важно не ругаться с родными, друзьями и просто близкими людьми, иначе ваша ссора может затянуться на целый год. Женщинам запрещается заниматься рукоделием – будут проблемы в семье.

Что можно делать завтра

В храмах этого дня проходят праздничные богослужения, а потому верующие обязательно посещают церковь, молятся трем святым о здоровье и благополучии в семье. Это благоприятный день для примирения.

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