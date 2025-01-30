Астрологический прогноз на 30 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к осуществлению планов, которые были составлены накануне.
Символ дня: рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый.
Счастливые камни дня: огненный агат, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если сразу же обратить на них внимание и начать ее лечение.
Питание дня: можно подбирать новую диету – она оправдает возложенные на нее ожидания.
Стрижка дня: для стрижки день категорически не подходит.
Магия и мистика дня: можно избавиться от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но они могут содержать подсказку относительно того, в каком направлении нужно двигаться дальше – как в профессии, так и в личной жизни.
Табу дня: нельзя проявлять раздражительность и агрессию.
Цитата дня: "Добро и зло – это только воображение. В жизни ничего нет, кроме судьбы" (Роберт Льюис Стивенсон).
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