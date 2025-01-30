Астрологический прогноз на 30 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к осуществлению планов, которые были составлены накануне.

Символ дня: рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый.

Счастливые камни дня: огненный агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если сразу же обратить на них внимание и начать ее лечение.

Питание дня: можно подбирать новую диету – она оправдает возложенные на нее ожидания.

Стрижка дня: для стрижки день категорически не подходит.

Магия и мистика дня: можно избавиться от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но они могут содержать подсказку относительно того, в каком направлении нужно двигаться дальше – как в профессии, так и в личной жизни.

Табу дня: нельзя проявлять раздражительность и агрессию.

Цитата дня: "Добро и зло – это только воображение. В жизни ничего нет, кроме судьбы" (Роберт Льюис Стивенсон).

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