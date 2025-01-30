Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 30 января

Астрологический прогноз на 30 января

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к осуществлению планов, которые были составлены накануне. 

Символ дня: рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый. 

Счастливые камни дня: огненный агат, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если сразу же обратить на них внимание и начать ее лечение. 

Питание дня: можно подбирать новую диету – она оправдает возложенные на нее ожидания. 

Стрижка дня: для стрижки день категорически не подходит. 

Магия и мистика дня: можно избавиться от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но они могут содержать подсказку относительно того, в каком направлении нужно двигаться дальше – как в профессии, так и в личной жизни. 

Табу дня: нельзя проявлять раздражительность и агрессию. 

Цитата дня: "Добро и зло – это только воображение. В жизни ничего нет, кроме судьбы" (Роберт Льюис Стивенсон).

Читайте также: 

Похожие темы:

Следующая публикация