Трамп подпишет указ о депортации из США за антисемитизм

Депортировать активистов антиизраильских протестов в США, которые произошли после терактов 7 октября 2023 года.

Президент Соединенных Штатов заявил, что планирует подписать указ, согласно которому будет ужесточена ответственность за антисемитизм, а именно депортация из страны.

Об этом информирует The New York Post.

Сообщается, что 29 января Дональд Трамп подпишет указ, поручающий федеральным ведомствам определить гражданские и уголовные органы для борьбы с антисемитизмом, в частности найти способы депортации из страны антиеврейских активистов, нарушивших законы.

Согласно указу, ведомства должны направить в белый дом рекомендации в течение 60 дней, а также очертить планы Министерства юстиции по расследованию граффити и запугивания в поддержку террористической группировки ХАМАС, в том числе в университетских городках.

В документе предлагается депортировать из страны иностранцев-резидентов, включая студентов с визами, которые нарушали законы во время протестов после террористических атак 7 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен начать самую масштабную депортацию в истории США, в том числе нелегальных мигрантов, совершивших преступления.

Мы ранее информировали, что Мексика отказала в посадке военному самолету США, что временно сорвало планы администрации Трампа депортировать мигрантов.

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