Трамп підпише указ про депортацію з США за антисемітизм

Депортуватимуть активістів антиізраїльских протестів у США, які відбулись після терактів 7 жовтня 2023 року.

Президент Сполучених Штатів заявив, що планує підписати указ, згідно з яким буде посилено відповідальність за антисемітизм, а саме депортація з країни.

Про це інформує The New York Post.

Повідомляється, що 29 січня Дональд Трамп підпише указ, який доручає федеральним відомствам визначити цивільні та кримінальні органи для боротьби з антисемітизмом, зокрема знайти способи депортації з країни антиєврейських активістів, які порушили закони.

Згідно з указом, відомства повинні направити до білого дому рекомендації протягом 60 днів, а також окреслити плани Міністерства юстиції щодо розслідування графіті і залякувань на підтримку терористичного угруповання ХАМАС, в тому числі в університетських містечках.

В документі пропонується депортувати з країни іноземців-резидентів, в тому числі студентів з візами, які порушували закони під час протестів після терористичних атак 7 жовтня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має намір розпочати наймасштабнішу депортацію в історії США, зокрема нелегальних мігрантів, які скоїли злочини.

Ми раніше інформували, що Мексика відмовила у посадці військовому літаку США, що тимчасово зірвало плани адміністрації Трампа депортувати мігрантів.

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