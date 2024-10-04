Кому під час війни Україна заборгувала найбільше

Найбільший обсяг боргу зафіксовано в євро та доларах США.

У другому кварталі 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн. У доларовому еквіваленті – на $1,1 млрд.

Вересень став першим місяцем за весь час великої війни (від 24 лютого 2022 року), коли Україна не отримала міжнародної допомоги, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

З його слів, загальні надходження до держбюджету за вересень склали 191 млрд грн.

За даними Мінфіну, у січні – вересні міжнародні партнери надали нашій країні $24,5 млрд, зазначає видання mind.ua.

Зокрема, за серпень надійшло $8,4 млрд зовнішнього фінансування, з цієї суми гранти – $5,5 млрд, позикові кошти – $2,9 млрд.

Загалом сума міжнародних грантів від початку 2024 року перевищила $6,5 млрд, тоді як обсяг позикових грошей досяг майже $18 млрд. Тобто співвідношення становить 27% і 73% відповідно. Для порівняння: 2023 року гранти перевищували 40% у всьому обсязі міжнародного фінансування.

Зовнішню заборгованість представлено переважно зобов'язаннями перед міжнародними організаціями, такими, як МВФ, Європейський інвестбанк, ЄБРР, фінансові структури Євросоюзу (3,1 трлн грн, або $74,4 млрд), перед власниками єврооблігацій України (627 млрд грн, або $15,2 млрд) і боргами перед урядами країн-партнерів (318,5 млрд грн, або $7,7 млрд).

Скільки боргів має Україна повернути до кінця 2024 року

Згідно з графіком погашення, протягом жовтня –грудня виплати за держборгом становитимуть 276,3 млрд грн. З цієї суми платежі за внутрішнім боргом – 205 млрд грн, за зовнішнім – 71 млрд грн.

Водночас Мінфін зазначає, що завдяки реструктуризації єврооблігацій України, у серпні вдалося суттєво скоротити платежі за зовнішнім боргом. Загальна сума економії становила понад 606 млрд грн.

Що буде з державним боргом 2025 року

У проєкті державного бюджету передбачено, що до кінця 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу досягне 8,6 трлн грн, що на 35% більше, ніж на 31 серпня 2024 року.

Протягом 2025 року загальний обсяг запозичень як внутрішніх, так і зовнішніх становитиме 2,33 трлн грн, а погашення заборгованості – 0,69 трлн грн.

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