РФ атакувала Полтавську область дронами

Інформації про потерпілих немає.
Вночі проти четверга, 30 січня, російська армія в атакувала безпілотниками Полтавську область. Зафіксовано руйнування.
Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
За даними Полтавської ОВА, внаслідок падіння дрона "Герань-2" була зруйнована конюшня. Минулося без постраждалих серед людей.
Наразі уточнюється інформація щодо. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.
Нагадаємо, росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах вночі 30 січня. Внаслідок удару безпілотника в будинку зруйновано п'ять квартир на чотирьох поверхах, а також - 12 балконів. Окрім того, пошкоджень понад 20 автомобілів.