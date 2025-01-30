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РФ атакувала Полтавську область дронами

РФ атакувала Полтавську область дронами

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти четверга, 30 січня, російська армія в атакувала безпілотниками Полтавську область. Зафіксовано руйнування.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

За даними Полтавської ОВА, внаслідок падіння дрона "Герань-2" була зруйнована конюшня. Минулося без постраждалих серед людей.

Наразі уточнюється інформація щодо. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.

Падіння БпЛА
Падіння БпЛА "Герань-2" на Полтавщині. / Фото: Полтавська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, росіяни вдарили "Шахедом" по десятиповерхівці у Сумах вночі 30 січня. Внаслідок удару безпілотника в будинку зруйновано п'ять квартир на чотирьох поверхах, а також - 12 балконів.  Окрім того, пошкоджень понад 20 автомобілів. 

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