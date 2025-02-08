Россияне начали использовать новую тактику для перемещения техники: что именно они придумали

На временно оккупированных территориях Украины кафиры используют отключение энергии и связи для переноса техники ближе к Днепру.

Об этом рассказала главный редактор издания Кавун.City Евгения Вирлич, пишет Эспрессо.

"На левом берегу Днепра продолжаются очень активные боевые действия. Военные сообщают, что россияне не оставляют надежд штурмовать правый берег Днепра. Жители Херсона это слышат. Чувствуют это также жители всех населенных пунктов, которые расположены вдоль линии Днепра", — сообщила она.

По ее словам, россияне регулярно пытаются перемещать технику и другие ресурсы из оккупированного Крыма на побережье Днепра.

"Часто на временно оккупированных территориях левобережья Днепра россияне отключают электроэнергию и связь. Например, в Каховке, Новой Каховке, Железном Порту, Скадовске, а также в Голой Пристани и Олешках это делают уже давно. Оккупанты активно перетаскивают технику к линии Днепра, вероятно, с оккупированного Крыма. Эти отключения происходят не только из-за этого, но и из-за бездействия, когда долго не ремонтируют линии электропередач. Основная причина — перемещение техники ближе к Днепру", — рассказала журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько бронетехники осталось у россиян.

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