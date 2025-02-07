Зеленский анонсировал привлечение в армию юношей в возрасте 18-24 лет

Для молодых людей будет предусмотрено много преимуществ, в частности, высокое денежное обеспечение.

В Украине готовится проект, предусматривающий привлечение в армию военнообязанных в возрасте от 18 до 24 лет. Речь идет о контрактной службе, а не о мобилизации.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.

“Боевые бригады, опытные, совместно с Министерством обороны отрабатывали вариант контракта для молодежи от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться [к армии], это не мобилизация”, — подчеркнул он.

Также читайте Изменения в мобилизации-2025: стало известно о срочных нововведениях для украинцев

По его словам, для молодых людей, которые согласятся на такой контракт, будет предусмотрено много преимуществ, в том числе высокое денежное довольствие.

"Это будет годовой контракт", — уточнил президент.

Подробности этого проекта Владимир Зеленский пообещал сообщить в ближайшее время.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщали, что Украина готовит реформу по вербовке в армию молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Читайте также: