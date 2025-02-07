Зеленский анонсировал привлечение в армию юношей в возрасте 18-24 лет

Для молодых людей будет предусмотрено много преимуществ, в частности, высокое денежное обеспечение.
В Украине готовится проект, предусматривающий привлечение в армию военнообязанных в возрасте от 18 до 24 лет. Речь идет о контрактной службе, а не о мобилизации.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters.
“Боевые бригады, опытные, совместно с Министерством обороны отрабатывали вариант контракта для молодежи от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться [к армии], это не мобилизация”, — подчеркнул он.
По его словам, для молодых людей, которые согласятся на такой контракт, будет предусмотрено много преимуществ, в том числе высокое денежное довольствие.
"Это будет годовой контракт", — уточнил президент.
Подробности этого проекта Владимир Зеленский пообещал сообщить в ближайшее время.
Напомним, ранее в Офисе президента сообщали, что Украина готовит реформу по вербовке в армию молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
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