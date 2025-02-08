У застосунку "Резерв+" збій: в Міноборони пояснили, що сталося

Поки що варто зберегти військовий документ на смартфон.
Користувачі мобільного застосунку "Резерв+" не можуть авторизуватися та використовувати функції. В Міноборони наголошують, що збій пов'язаний з навантаженням на BankID.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
"Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в "Резерв+" через BankID може бути тимчасово недоступна", - йдеться у повідомленні.
У відомстві дали кілька порад, що ж робити:
- якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі;
- якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот;
- якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.
Зазначається, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на подовження відстрочки в "Резерв+", документ у застосунку оновиться автоматично.
Нагадаємо, вночі проти 8 лютого 2025 року у мобільному застосунку "Резерв +" стався технічний збій. Він інформував про те, що "сталося щось дивне" і варто звернутися до розробників. Також з'являється напис про те, що трапилася технічна проблема або "десь поділося з'єднання".
Пізніше заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила деякі подробиці. З її слів, від ночі всі залучені, щоб опрацювати запити та застосунок знову коректно працював.