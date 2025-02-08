У застосунку "Резерв+" збій: в Міноборони пояснили, що сталося

Поки що варто зберегти військовий документ на смартфон.

Користувачі мобільного застосунку "Резерв+" не можуть авторизуватися та використовувати функції. В Міноборони наголошують, що збій пов'язаний з навантаженням на BankID.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в "Резерв+" через BankID може бути тимчасово недоступна", - йдеться у повідомленні.

У відомстві дали кілька порад, що ж робити:

якщо ви авторизовані, збережіть військовий документ на смартфон у pdf-форматі;

якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот;

якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте.

Зазначається, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на подовження відстрочки в "Резерв+", документ у застосунку оновиться автоматично.

Нагадаємо, вночі проти 8 лютого 2025 року у мобільному застосунку "Резерв +" стався технічний збій. Він інформував про те, що "сталося щось дивне" і варто звернутися до розробників. Також з'являється напис про те, що трапилася технічна проблема або "десь поділося з'єднання".

Пізніше заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила деякі подробиці. З її слів, від ночі всі залучені, щоб опрацювати запити та застосунок знову коректно працював.

Масштабний збій у "Резерв+": користувачі не можуть зайти в додаток

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