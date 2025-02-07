В Україні планують змінити правила військової служби: що відомо

Ці зміни – частина великої реформи стандартів НАТО, але багато з них запрацюють лише після війни.

Уряд погодив проєкт указу президента, який впорядковує проходження військової служби.військової служби в Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у соцмережах.

Що зміниться?

Кар’єра після війни – військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років.

– військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років. Ротації – військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.

– військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду. Нові правила контрактів – упорядкують систему підписання та продовження контрактів.

– упорядкують систему підписання та продовження контрактів. Нові види служби – додаються базова військова служба та служба резервістів.

– додаються базова військова служба та служба резервістів. Строкової служби більше не буде – цей формат скасовують.

"Ці зміни – частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, усі чоловіки 2025 року пройдуть базову військову підготовку. Спершу БЗВП пройдуть студенти, а потім і всі інші чоловіки віком від 18 до 25 років.

Також ми писали про те, що від вересня 2025 року в усіх українських вишах запровадять обов'язкову базову загальновійськову підготовку для студентів. Курс, що включатиме 300 годин теорії та практики, буде обов'язковим для всіх, проте практичну частину проходити будуть лише чоловіки, а жінки – за бажанням. Відмова від навчання може призвести до неможливості продовжити освіту.

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