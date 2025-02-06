В Подмосковье разбился самолет: есть погибшие (видео)

В подмосковном Мячково 6 февраля разбился легкомоторный самолет Tecnam P-2002JF Sierra. Погибли два человека, находившиеся на борту.

Об этом сообщили в МЧС России и российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, об аварии самолета сначала сообщили местные жители. Они видели якобы падающий самолет в районе аэродрома Мячково. Аэродром предназначен для полетов легкомоторных самолетов и также служит посадочной площадкой для вертолетов.

Самолет Tecnam P-2002JF Sierra с бортовым номером RA-01808 перестал выходить на связь в 13:11. После аварии борт выгорел полностью.

Как сообщили в российском МЧС, в авиакатастрофе погибли два человека. По данным телеграм-каналов, это курсант и пилот-инструктор – Иванцов В. и Виталий Кияшко. Последний был майором запаса, летчиком первого класса.

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет: есть жертвы

К слову, в конце января в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет и вертолет. Погибли 67 человек – их тела достали из реки Потомак.