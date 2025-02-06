У Підмосков'ї розбився літак: є загиблі (відео)

У підмосковному М'ячково 6 лютого розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra. Загинули двоє людей, які перебували на борту.

Про це повідомили в МНС Росії та російські телеграм-канали.

За даними пабліків, про аварію літака сппершу повідомили місцеві жителі. Вони бачили начебто літак, що падає, у районі аеродрому М'ячково. Аеродром призначений для польотів легкомоторних літаків і також слугує посадковим майданчиком для гелікоптерів.

Літак Tecnam P-2002JF Sierra з бортовим номером RA-01808 припинив виходити на зв'язок о 13:11. Після аварії борт вигорів повністю.

Як повідомили у російському МНС, в авіакатастрофі загинули двоє людей. За даними телеграм-каналів, це курсант та пілот-інструктор – Іванцов В. та Віталій Кіяшко. Останній був майором запасу, льотчиком першого класу.

У Підмосков'ї розбився легкомоторний літак: є жертви

До слова, в кінці січня у Вашингтоні зіткнулися пасажирський літак і гелікоптер. Загинули 67 людей – їхні тіла витягли з річки Потомак.