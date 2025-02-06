Зі шлунка 15-річної дівчинки видалили 2,4 кг волосся – фото

Процедура призвела до швидкого погіршення стану здоров'я дівчини, і вона впала в стан гіпотермії.

15-річній дівчинці довелося видалити зі шлунка клубок волосся після того, як у неї розвинувся незвичний стан, що отримав назву синдром Рапунцель. Не так давно таку ж процедуру довелося перенести чотирирічній дитині.

Як повідомляє Daily Star, підліток страждала на нудоту, блювоту і діарею декілька днів, перш ніж рідні викликали медиків. Спочатку лікарі думали, що у неї харчове отруєння, враховуючи, що це було в сім'ї всього декілька днів тому.

Однак після обстеження з'ясувалося, що справа не лише в цьому, а в тому, що у неї була велика непрохідність кишківника – утворення в шлунково-кишковому тракті, відоме як трихобезоар.

Але навіть тоді медики не усвідомлювали масштабу ситуації – це з'ясувалося лише тоді, коли вона лягла під ніж. Після складної процедури лікарі видалили волосяний клубок розміром 42 на 11,2 на 11,7 см і вагою 2 468 г.

Волосся зі шлунка дитини / Фото: Journal of Pediatric Surgery Case Reports

Його потрібно було видалити хірургічним шляхом, що має назву лапаротомія, але ця процедура призвела до того, що стан здоров'я дівчинки стрімко погіршився, і вона впала в стан гіпотермії з ознаками коагулопатії – стану, який ускладнює згортання крові.

На щастя, вона повернулася до стабільного стану після видалення грудки волосся. Після операції її батьки розповіли медикам, що підліток і раніше демонструвала ознаки боротьби з поведінкою, пов'язаною з висмикуванням волосся та жуванням, що почалося з початком пандемії Covid-19. Згідно з медичною літературою, це типова причина синдрому Рапунцель, який зустрічається вкрай рідко.

Хоча батьки дівчинки сказали, що ніколи не бачили, щоб вона їла своє волосся, вони помітили, що одна сторона була коротшою за іншу. Коли її допитували, вона стверджувала, що просто так підстриглася.

У звіті про випадок, нещодавно опублікованому в журналі Journal of Pediatric Surgery Case Reports, зазначається, що насправді в шлунку дівчинки було два волосяних клубки, менший із яких мав розміри 10 на 3,8 на 3,5 см.

Після видалення підліток потребувала подальшого промивання шлунково-кишкового тракту.

Хоча було рекомендовано стаціонарне психіатричне лікування, її сім'я вирішила підтримувати її психічне здоров'я вдома.

Нагадаємо, чоловік страждає на алергію на власні оргазми. Рідкісну хворобу вивчають медики.

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