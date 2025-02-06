Хірурга судять за зґвалтування 299 дітей: більшість із них були під наркозом

Колишній хірург, якого звинувачують у знущаннях із сотень маленьких пацієнтів, часто під час наркозу, цього місяця постане перед судом у найбільшому в історії Франції судовому процесі за звинуваченням у жорстокому поводженні з дітьми. Тим часом іншого француза, який роками організовував зґвалтування дружини, підозрюють у ще двох злочинах.

Як пише ВВС, 73-річного Жоеля Ле Скуарнека звинувачують у побитті та зґвалтуванні 299 дітей – більшість з яких були його колишніми пацієнтами – у період від 1989 до 2014 року, переважно у Бретані.

Він визнав деякі звинувачення, але не всі.

Судовий процес у Ванні, на північному заході Франції, відбувається після ретельного поліцейського розслідування, яке тривало декілька років.

Ймовірно, виникнуть незручні запитання про те, чи був Ле Скуарнек захищений своїми колегами і керівництвом лікарень, в яких він працював, попри попередження ФБР французькій владі про те, що він консультувався з веб-сайтами, присвяченими насильству дітей, після чого він був засуджений лише до умовного терміну покарання.

Приголомшлива кількість можливостей зупинити колишнього хірурга від контактів з дітьми, схоже, була втрачена або відкинута.

Члени його власної сім'ї також знали про педофілію Ле Скуарнека, але не змогли його зупинити.

"Це була омерта сім'ї, яка дозволяла йому продовжувати знущання протягом десятиліть", - сказав виданню один з адвокатів, який брав участь у справі.

Ле Скуарнек, колись шанований хірург із маленького містечка, перебуває у в'язниці від 2017 року, коли його заарештували за підозрою у зґвалтуванні своїх племінниць, яким зараз по 30 років, а також шестирічної дівчинки і малолітньої пацієнтки. 2020 року його засудили до 15 років позбавлення волі.

Після арешту поліція обшукала його будинок і знайшла секс-ляльки дитячого розміру, понад 300 000 зображень насильства над дітьми і тисячі сторінок ретельно складених щоденників, в яких Ле Скуарнек, як стверджується, реєстрував напади, які він здійснював на своїх маленьких пацієнток протягом 25 років.

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Він заперечував, що нападав на дітей або ґвалтував їх, стверджуючи, що його щоденники лише детально описують його "фантазії". Однак у декількох випадках він також писав: "Я педофіл".

Ле Скуарнеку висунуто понад 100 звинувачень у зґвалтуванні і понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві.

Деякі з його колишніх пацієнтів, які вже стали дорослими, розповіли, що пам'ятають, як хірург торкався їх під виглядом медичного огляду, іноді навіть тоді, коли в кімнаті були присутні їхні батьки або інші лікарі.

Але оскільки величезна кількість його ймовірних жертв перебували під дією анестезії, коли, як стверджується, відбувалися зґвалтування, вони не пам'ятали цих подій і були шоковані, коли з ними зв'язалася поліція і повідомила, що їхні імена – разом із графічними описами зґвалтувань – нібито з'явилися в щоденниках Ле Скуарнека.

Ле Скуарнек почувався "всемогутнім" і йому подобалося відчуття "загравання з небезпекою" за допомогою "розрахованих проступків", цитує французьке видання Le Monde постанову суду проти колишнього хірурга.

Деякі з передбачуваних жертв кажуть, що тривожні одкровення допомогли їм зрозуміти незрозумілі симптоми травми, які обтяжували їх все життя.

Адвокатка Франческа Сатта, яка представляє інтереси декількох передбачуваних жертв, розповіла ВВС, що серед її клієнтів є "сім'ї двох чоловіків, які пам'ятали, і які в результаті наклали на себе руки".

Олівія Монс з асоціації "Жертви Франції" розмовляла з багатьма передбачуваними жертвами і сказала, що деякі з них мають лише розмиті спогади про події, які вони так і не змогли "знайти слів, щоб пояснити".

Коли справа хірурга стала відомою, "вона дала їм початок поясненням", - сказала Монс.

Але вона додала, що більшість передбачуваних жертв – це люди, які не пам'ятають, що були зґвалтовані або зазнали нападу, і які жили звичайним життям до того, як до них звернулася поліція. "Сьогодні багато з цих людей зі зрозумілих причин дуже шоковані", - сказала Монс.

Одна жінка розповіла французьким ЗМІ, що коли поліція показала їй запис під її ім'ям у щоденнику Ле Скуарнека, на неї миттєво нахлинули спогади. "У мене були спогади про те, як хтось зайшов до моєї лікарняної палати, підняв простирадла і сказав, що перевірить, чи все минуло добре", - сказала вона. "Він зґвалтував мене".

Марго Кастекс, адвокатка однієї з передбачуваних жертв, розповіла, що її клієнт "травмований тим, що довірився медичному працівникові, і від цього важко позбутися".

"Він хотів би, щоб йому ніколи не розповідали про те, що сталося", - сказала Кастекс.

Інша жінка на ім'я Марі, заміжня мама, якій зараз близько тридцяти, розповіла, що поліція прийшла до неї додому і виявила, що її ім'я з'явилося в щоденниках хірурга, якого звинувачували в жорстокому поводженні з дітьми.

"Вони зачитали те, що він написав про мене, і я хотіла перечитати це сама, але це було неможливо", - розповіла вона в інтерв'ю виданню France Bleu. "Можете собі уявити, що ви читаєте жорстку порнографію і знаєте, що це про вас, як про дитину?".

Марі розповіла, що вона роками відвідувала фахівців із психічного здоров'я через "проблеми" з чоловіками, і що лікарі задавалися питанням, чи не пережила вона дитячу травму.

"Я повинна вірити, що моя пам'ять захистила мене від цього. Але поліцейське обстеження повернуло все на поверхню – образи, відчуття, спогади поверталися до мене день за днем", - сказала вона. "Сьогодні я відчуваю це так, ніби це щойно сталося".

Марі додала, що коли їй показали фотографію Ле Скуарнека, "все повернулося до неї і вона згадала його крижаний погляд". Вона дивується, як хірургу вдавалося так довго залишатися непоміченим у своїх злочинах.

На першому судовому засіданні було заявлено, що декілька членів сім'ї Ле Скуарнека від середини 1980-х років знали про його тривожну поведінку щодо дітей, але не втручалися. Його колишня дружина заперечувала, що знала про те, чим нібито займався її чоловік – і батько їхніх трьох дітей – до моменту його арешту.

Ле Скуарнек – медик, любитель опери та літератури – довгий час був гордістю своєї родини середнього класу. Протягом багатьох років він був шанованим лікарем у маленькому містечку, що, можливо, забезпечило йому значний ступінь захисту на робочому місці.

"Величезна ступінь дисфункції дозволила Ле Скуарнеку здійснити його вчинки", - сказав ВВС адвокат Фредерік Бенуа.

Бенуа представляє адвокатську групу із захисту дітей La Voix de L'Enfant, яка наполягає на тому, що вона називає "критичними інституційними та судовими помилками", які дозволили Ле Скуарнеку, як стверджується, продовжувати знущатися з дітей протягом десятиліть.

На початку 2000-х років попередження ФБР французькій владі про те, що Ле Скуарнек мав доступ до веб-сайтів, де розповідається про насильство над дітьми, призвело лише до чотиримісячного умовного покарання без зобов'язання проходити медичне або психологічне лікування.

За словами Бенуа, прокурори ніколи не ділилися цією інформацією з медичними органами, і для Ле Скуарнека, який продовжував працювати хірургом, часто оперуючи дітей і керуючи їхнім післяопераційним доглядом, не було жодних наслідків.

Коли колега, який вже мав підозри проти Ле Скуарнека, прочитав про висунуті проти нього звинувачення в місцевій пресі 2006 року, він закликав регіональну медичну асоціацію вжити заходів.

Всі лікарі, окрім одного, який утримався, проголосували за те, що Ле Скуарнек не порушив медичний етичний кодекс, який стверджує, що лікарі "повинні за будь-яких обставин заслуговувати на довіру і діяти чесно і віддано своєму обов'язку". Жодних санкцій не було застосовано.

"Таким чином, ми маємо докази того, що всі ці колеги знали, і ніхто з них нічого не зробив", - сказав Бенуа. "Було багато обставин, які означали, що його можна було зупинити, але цього не було зроблено, і наслідки трагічні".

Ле Скуарнека врешті-решт заарештували, коли шестирічна жертва розповіла батькам, що він напав на неї. До того часу він жив як відлюдник у великому занедбаному будинку, оточений дитячими ляльками.

Момент розплати

Під час судового процесу 2020 року було виявлено більше звинувачень у жорстокому поводженні з дітьми в сім'ї Ле Скуарнека, але колишній хірург ніколи не реагував на них і здебільшого дивився в підлогу.

У якийсь момент суду продемонстрували моторошні відео з Ле Скуарнеком та його ляльками. "Всі дивилися на екран, а я дивилася на нього", - розповіла адвокатка племінниць Дрігес. "До цього моменту він завжди опускав погляд вниз. Але в той момент він підняв голову, пильно вдивляючись у відео. Його очі заблищали".

У той час як місто Ванн готується до проведення судового процесу, три лекційні зали в колишньому університетському корпусі неподалік були надані для розміщення сотень передбачуваних жертв, їхніх законних представників та членів сімей. Судовий процес розпочнеться 24 лютого і триватиме до червня.

Допуск преси та громадськості залежатиме від того, чи відмовляться всі передбачувані жертви від свого права на закритий судовий розгляд.

Багато адвокатів вважають, що судовий процес може стати моментом розплати для влади, яка не вжила заходів проти Ле Скуарнека, а також важливим моментом для жертв, щоб озвучити свою травму.

Нагадаємо, понад 160 жінок зґвалтували і спалили живцем після масової втечі з вʼязниці. ООН не може розслідувати ці злочини через обмеження, накладені повстанцями руху М23.

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