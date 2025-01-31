Суд виправдав чоловіка за зґвалтування уві сні: подробиці шокувальної історії

Під час засідання обвинувачений наголосив на тому, що в нього стався епізод психологічного розладу в момент скоєння злочину.

Суд присяжних в Австралії виправдав Тімоті Малкольма Роуленда, якого звинувачували у зґвалтуванні жінки. Присяжні дійшли висновку, що обвинувачений діяв несвідомо через психічний розлад під назвою сексомнія.

Про цей випадок повідомило видання The Guardian.

Інцидент стався 26 серпня 2022 року. Роуленд разом із постраждалою відпочивали у коктейль-барі, а близько першої ночі вирушили до його квартири. Там вони ще раз випили та разом прийняли ванну.

Жінка заснула, але близько шостої ранку прокинулася від того, що чоловік мав із нею інтимний контакт. Вона відштовхнула його та швидко покинула квартиру.

Під час суду Роуленд заявив, що у нього стався епізод сексомнії — психічного розладу, за якого люди демонструють сексуальну поведінку уві сні.

Не було жодних суперечок щодо діагнозу обвинуваченого, проте присяжні мали з’ясувати, чи дійсно він перебував у стані сну під час інциденту. Відсутність додаткових доказів стала вирішальним фактором для виправдання.

Суддя Джон Пікерінг підкреслив, що людина не може бути визнана винною у злочині, який скоїла несвідомо.

“Ми не збираємося карати людей за дії, над якими вони не мають контролю”, — наголосив він.

Суддя також зазначив, що законодавство наразі не регулює питання сексомнії. Він підкреслив, що судовий вердикт повинен ґрунтуватися на “холодному аналізі фактів”, без урахування емоцій постраждалої сторони.

Нагадаємо, чоловік посеред вулиці зґвалтував 17-річну дівчину, яка поверталась додому, його засудили до 9 років позбавлення волі.

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